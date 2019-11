Francesco Totti, Fiorello e Elena Santarelli su Instagram per il progetto Heal VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un trio delle meraviglie. Anzi un quartetto geniale. Infatti, in un video, pubblicato sul profilo instagram di Francesco Totti si vede un appella dello stesso ex capitano della Roma in compagnia di Fiorello ed Elena Santarelli. I tre "Un trittico mai visto" come dice Fiorello, ripresi addirittura dal regista Giuseppe Tornatore (all'inzio del filmato si sente la sua voce dire "azione", fanno un appello in favore del progetto Heal. Ovvero invitano le persone - ad iniziare dai loro fan - a regalare in vista del prossimo Natale il pandoro "heal" per finanziare l'omonimo progetto.Francesco Totti, tra le prese in giro di Fiorello, durante il video scandisce il claim della campagna "“Per fare un albero ci vuole un cuore”. Ma cosa è il progetto Heal? La risposta la troviamo sul sito “L’Associazione Heal sostiene il lavoro di medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano nella cura e nella ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.Il senso dell’associazione è principalmente quello di sostenere la comunità scientifica operante nella ricerca, nella divulgazione e sensibilizzazione rispetto alla malattia oncologica pediatrica in generale, neuro-oncologica in particolare.”Heal ha prepara uno speciale "pandoro". Un pandoro, dell’azienda italiana Melegatti, confezionato in uno zainetto in cotone organico eco sostenibile. Al suo interno ci sarà anche una sorpresa dedicata ai più piccoli, un’ attività da fare in famiglia: due fogli di panno colorato dal quale ritagliare e attaccare “il proprio cuore” nello spazio dedicato dell’albero stampato sullo zainetto (istruzioni d’uso all’interno della confezione). Acquistando il pandoro si potranno sostenere tanti progetti di ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. Acquistare questo pandoro è un atto d’amore.