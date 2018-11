Fabrizio Corona si scusa con Totti (ma non con Ilary): «Sei un grande uomo»

Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati

.

Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo.

Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli - continua il post - La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

una volta tanto chiede scusa. Dopo la lite condurante il Grande Fratello Vip arriva la marcia indietro del fotografo che si rivolge direttamente all'ex capitano della Roma. Lo ha fatto con un post su Instagram, corredato da una foto di Totti in maglia giallorossa.Scuse che arrivano dopo la lite con Ilary per lo 'sgarro' di 13 anni fa, quelle voci del flirt di Totti con Flavia Vento che all'epoca fecero infuriare la Blasi, che da allora se l'è legata al dito. «», scrive Corona». Come reagirà ora Totti? Accetterà le sue scuse, le ignorerà, o le respingerà con forza?