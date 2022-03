Francesco Gabbani piange in diretta su Rai 1 per il videomessaggio di mamma Riccarda: «Sei rimasto umile»

Con la sua Occidentali's Karma ha fatto ballare l'Italia. Ma su Rai 1 il 27 marzo Francesco Gabbani si è commosso davanti al videomessaggio di mamma Riccarda, durante la trasmissione "Da noi due...A Ruota Libera" diretta da Francesca Fialdini. Un messaggio emozionante che esprime tutto l'amore per il figlio, che anche se ha raggiunto il successo non dimentica gli affetti familiari.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Stefano De Martino a Domenica in: «Avere un altro figlio?... TELEVISIONE Verissimo, la confessione di Jessica Selassiè:... TELEVISIONE "The Apollo" dal 20 marzo su Sky Arte, il documentario sul... TELEVISIONE Scene da un matrimonio, al via la seconda edizione con Anna Tatangelo TELEVISIONE Silvia Toffanin, critiche sul web per l'esordio a Striscia la... POMERIGGIO 5 Vladimir Luxuria: «Mahmood ha fatto coming out», ma non...

Il messaggio della mamma «In casa mi aiuta, è rimasto il mio Francesco»

«Quante volte ti ho ostacolato per questo lavoro, perchè pensavo che era una strada difficile. Ora sono orgogliosa di te: hai raggiunto quello che hai sempre desiderato di fare, ma sei rimasto il mio Francesco, quando arriva a casa mi aiuta a sparecchiare, quando sono a cucinare mi aiuta a cucinare, che mi domanda degli affetti degli amici e dei parenti e ama la quotidianità della famiglia. Questo mi fa capire che sei rimasto con i piedi per terra. Ciao amore». Le parole della mamma nel videomessaggio. Durante la visione del video, Francesco Gabbani si è emozionato: “Ciao mamma, grazie per aver avuto la forza dire queste parole" ha detto "ti ringrazio tanto e ti voglio dire ufficialmente che ho capito qua è stata la tua posizione e il tuo punto di vista. Non mi ha mai fatto ostruzionismo ma mi ha messo in guardia e oggi che sto per entrare negli anta lo capisco. Se sarò genitore avrò le stesse preoccupazioni”.

A 30 anni volevo diventare autore di canzoni, poi sono tornato sul palco

Durante l'intervista Francesco Gabbani ha parlato della sua evolizione come artista. Quando le è stato chiesto se ha mai pensato di mollare tutto ha spiegato che a 30 anni ha scelto di percorrere la strada di autore per altri. "Non ha mollato ma semplicemente cambiato rotta" ha raccontato “ma poi il destino mi ha riportato ad essere protagonista sul palco”.