Francesco Facchinetti tenerò papà, la dedica social per i figli: «Questo amore infinito che c'è tra loro...»

Scene di vita in famiglia per Francesco Facchinetti. Francesco Facchinetti dal social ha pubblicato una tenera dedica per i suoi figli Leone e Liv, nati dalla sua relazione con Wilma Helena Faissol, raccontando anche il bel rapporto fra i due fratelli: «Questo amore INFINITO che c’è tra loro – ha scritto su Instagram - mi spiazza ogni giorno».

APPROFONDIMENTI STAVAMO IN CASA... Morgan testimone dell'incendio del grattacielo a Milano: le prime... TI RICORDI DI ME? Aida Nizar, ritorno al passato: «Barbara D'Urso bugiardina....

Francesco Facchinetti, la moglie Wilma Helena Faissol e i figli Liv, Leone e Mia (Instagram)

Francesco Facchinetti tenerò papà, la dedica social per i figli

Francesco Facchinetti fa una dedica ai figli Liv e Leone, nati dalla sua relazione con la moglie Wilma Helena Faissol. Dal suo account social Francesco ha condiviso alcune immagini dei piccoli: «Ieri la piccola – ha scritto nella didascalia della condivisione - BIBI SUARA si è fatta male contro ad un tavolo. Abbiamo preso tutti un grande spavento, soprattutto Leone. Il piccolo Leo, appena ha visto la sua sorellina tutta piena di sangue in faccia, si è messo a piangere disperato. A quel punto Liv lo ha guardato negli occhi e gli ha detto: «Non piangere, non è colpa tua e non mi fa male». Questo amore INFINITO che c’è tra loro due mi spiazza ogni giorno. Grazie Dio di avermi donato una famiglia così. FORZA LIV, un’altra cicatrice ti renderà più forte. Il papà ti ama alla follia».

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol (Instagram)

Sulla pagina social di Francesco Facchinetti naturalmente non mancano i post dedicati alla sua primogenita, Mia, figlia dell’ex capitan Uncino e di Alessia Marcuzzi, che a breve spegnerà dieci candeline.