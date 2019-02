Francesco Facchinetti, la moglie aggredisce Laura Cremaschi e lui racconta: «Mi ha seguito in bagno»

Francesco Facchinetti

Dopo la scenata di gelosia in un ristorante di Como dove la moglie diha aggredito la showgirl Laura Cremaschi, l'ex cantante spiega cosa è successo in alcune storie su Instagram e fornisce la sua versione: «Una ragazza, tale, mi ha chiesto di poter fare un selfie - racconta Facchinetti - mentre facevamo la foto mi toccava le collane e mi accarezzava il collo, vabbé cose che possono capitare. Comunque fatta la foto mi sono seduto. A un certo punto mia moglie va al bagno e questa ragazza si siede al suo posto, mi racconta che fa l'influencer e lavora in tv e mi chiede una mano. Io le dico che non c'è nessun problema e che può scrivermi una mail».Poi Wilma, la moglie di Facchinetti, torna dal bagno, vede la scena e fa il terzo grado al marito. Ma non finisce lì: «Dopo un po' al bagno va Francesco «e come per magia fuori dalla porta si materializza questa ragazza con il telefono in mano. Mi dice il selfie è venuto male, possiano farne un altro? Sinceramente la situazione era un po' equivoca e io tiro dritto. Lei mi segue fino in sala, mia moglie vede tutto e a quel punto si infuria».«Io dico solo questo - continua Facchinetti - fortunatamente nel 2019 le donne per far vedere quello che valgono non devono più usare certi mezzi come si faceva negli anni '80. Possono evitare di mostrare altre cose perché il mondo fortunatamente è cambiato. Certo la reazione di mia moglie forse è stata sopra le righe ma visto che è una donna intelligente replicherà lei».E poi l'ultima stoccata: «Mi stanno già chiamando alcune trasmissioni per invitarmi a raccontare quello che è successo. Ovviamente io non andrò, ma vi do un consiglio visto che la signora Cremaschi mi ha detto che il suo sogno è arrivare a un milione di follower così i brand la contattano, invitate lei così finalmente potrà realizzare il suo obiettivo e avrà i suoi 5 minuti di celebrità». Cosa dirà la Cremaschi?