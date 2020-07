Francesco Chiofalo, ansia per la salute dopo il tumore al cervello. Antonella Fiordelisi: «Non fa più i controlli»

Francesco Chiofalo fa stare in ansia la fidanzata Antonella Fiordelisi, preoccupata per la sua salute. Francesco Chiofalo, conosciuto anche come “Lenticchio”, ex protagonista di Temptation Island, è stato operato per via di un tumore al cervello.



Nonostante l’operazione, riuscita con successo, sembra che Francesco non segua le prescrizioni: “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che danno i dottori – ha spiegato scritto in una lettera Antonella a “DiPiù” - Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”.

Non vuole soprassedere su queste questioni e infatti si trasferirà da lui definitivamente solo se tornerà a prendersi cura di se. Prima cosa da fare, dire addio al fumo: “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me”.

