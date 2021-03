Francesca Verdini si è laureata, Matteo Salvini si congratula: «Qualcuno è diventato dottore»

«Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese». Matteo Salvini si complimenta così con la fidanzata Francesca Verdini. E, su Facebook, la foto della compagna sorridente accanto al leader della Lega. Una giornata speciale per la coppia che ormai da tempo regala ai fan i loro momenti d'affetto, sui social ma anche dalle foto dei "paparazzi" che spesso incrociano i due nelle strade di Roma.

Francesca Verdini ha 28 anni, è nata a Firenze e ha concluso nella Capitale il suo percorso di studi iniziato in Toscana. Ora si dedicherà completamente alla sua passione che è quella della promozione dell'arte attraverso network internazionali. Matteo Salvini, 48 anni, ultimamente si era commosso in diretta televisiva proprio per un video messaggio della compagna: «Ciao amore, per farti questo saluto sono venuta sui tetti in campagna, dove sono cresciuta. Dovrei elencare tutte le ragioni per cui ti amo, ma sono troppe. Allora questa è l'occasione per dirti cosa non va: l'orto. Ha fatto solo un pomodoro, sistemalo».

