Valentino Rossi, la fidanzata Francesca Sofia Novello insultata sul web dopo la gravidanza: ecco la risposta della modella

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno avuto la loro prima bambina: Giulietta. La piccola è nata il 4 marzo 2022, una gioia incontenibile quella dei genitori. «Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi». Con queste parole avevano festeggiato il debutto in società i neo genitori.

Francesca Sofia Novello, la foto post-parto scatena il web

Una vita nuova quella di Valentino e Francesca che sui social continua a condividere la sua nuova routine fatta di passeggini e pappe. A sole due settimane dal parto la modella torna sui Instagram per mostrare il suo fisico post gravidanza, e che fisico, ci verrebbe da aggiungere. Ma non a tutti i suoi 500mila followers lo scatto è piaciuto e c'è chi si scaglia violentemente contro la moglie del pilota accusandola di dare un messaggio sbagliato ostentando la sua linea perfetta.

Le critiche

«Non è bello il messaggio che cerchi di ostentare a mio parere, come se una mamma avesse l'obiettivo primario di tornare subito in forma dopo il parto, vivitela serena senza sminuire mamme che magari faticano a perdere chili». La replica della modella non si è fatta attendere. Con un repost "intitolato" Piccola polemica Pre Nanna (spero capiate cosa intendo) la 28enne replica senza remore. «Ho sempre mostrato il mio corpo, i miei allenamenti e il mio stile di vita. Non sto ostentando nulla se non essere me stessa senza aver fatto assolutamente niente se non riposare! Non posso quindi mostrare il mio corpo perché è già snello post parto? Invece le mamme che ancora non sono in forma, e lo dicono, vanno premiate? Non capisco che differenza ci sia. Ognuno si mostra per quello che è.

La replica

Ma non si è solo difesa la fidanzata di valentino rossi che invece ha voluto anche lanciare una frecciatina a tutte le neo mamme che si ergono paladine del body positivity mostrando prima di tutto i loro difetti. «Se invece non fossi stata già snella sarei stata un'eroina a mostrarmi con i miei difetti? Che ipocrisia!! Non capisco il senso di queste polemiche..il mio ‘essere in forma’ non deve sminuire nessuno! Come se avessi una colpa…dovrei quindi nascondermi?». La Novello ha concluso dicendo di aver condiviso la foto incriminata senza l’intenzione di lasciar passare il messaggio inteso dai fan e anzi rilancia con un consiglio: «Se come me tenete al vostro corpo, il mio messaggio è di curarvi in gravidanza! Di mangiare bene e fare massaggi e sport se potete».

Poi le storie riprendono con i fan che la amano e che chiedono alla novello consigli su otfit in gravidanza e guaine da usare.