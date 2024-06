Francesca Pascale e Paola Turci smentiscono la crisi: «Sciocchezze basate sul nulla». Cosa sta succedendo

«Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla». Così Paola Turci, con una breve dichiarazione al Corriere della Sera, smentisce le voci su una presunta crisi con la moglie Francesca Pascale.

A lanciare la bomba era stato Dagospia, che in un articolo pubblicato ieri affermava che il matrimonio fra le due sarebbe «vicino al capolinea».

Francesca Pascale e Paola Turci, matrimonio finito? «Quel "corteggiamento" alla Fagnani non è piaciuto alla cantante»

Pascale e Turci smentiscono la crisi: la ricostruzione

Pascale e Turci si sono sposate nel 2022 a Montalcino, in provincia di Siena, per poi festeggiare la loro unione nella fiabesca cornice del castello di Velona. Ma secondo Dagospia «da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche».

Quali sono i motivi della presunta crisi fra le due? Secondo il portale specializzato in gossip, a Paola Turci non sarebbe piaciuto il «corteggiamento» della Pascale a Francesca Fagnani mostrato in un fuorionda di "Belve". Dall'altra parte, alla ex compagna di Silvio Berlusconi non sarebbe andato giù un «video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari».

Ora arriva la smentita, netta, da parte di Paola Turci, che parla anche a nome di Francesca Pascale. Quest'ultima, qualche ora prima dell'uscita della notizia, aveva pubblicato una storia su Instagram piuttosto enigmatica: «Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo», si legge sulla pagina di un libro fotografato dalla 38enne, con in calce la dedica «a me».