«Francesca Pascale e Paola Turci vogliono adottare un bambino»: l'indiscrezione del settimanle Oggi

Francesca Pascale e Paola Turci dopo il matrimonio, celebrato a luglio, sarebbero pronte ad adottare un bambino. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal settimanale Oggi starebbero infatti pensando di allargare ulteriormente la loro famiglia.

La coppia, infatti, starebbe pensando ad un "affido o un'adozione". Purtroppo in Italia per le coppie dello stesso sesso non è possibile l'adozione o l'affido di bambini o bambine. Nell'Unione europea è consentito in: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia che è stata l'ultima ad aggiungersi alla lista. Fuori dall'Ue è concesso in Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito.

Francesca Pascale: «Se vincono i sovranisti via dall'Italia subito, addio sogni e speranze»

Gli altri vip che hanno adottato

Pascale e Turci non sarebbero le prime a voler adottare, ma vivendo in Italia la questione sarà sicuramente molto complessa. Recentemente Tiziano Ferro, che vive negli Stati Uniti, è diventato papà di due bambini, il come non è mai stato svelato per tutelare la privacy dei piccoli, ma la gioia che hanno provato lui e il marito, Victor Allen, quella non è mai stata celata. Due domeniche fa, ospite da Verissimo il cantautore non ha potuto trattenere le lacrime vedendo il video messaggio, con tanto di lettera, che Victor gli ha inviato e nel quale ovviamente parlava di quanto mancasse a lui e ai loro bambini, Andres e Margherita.