«La libertà è sinonimo di felicità». È il re del fashion, ma anche un po' psicologo, amatissimo da tutte le donne: vip, modelle, ma anche casalinghe di Anzio.

Tra le sue clienti c'è la nuova coppia dell'estate, Paola Turci e Francesca Pascale, paparazzate mentre si baciano su uno yacht. «Sono loro amico, non ne sapevo nulla, se è come si vede dalle foto sono felice per loro».

La lista delle sue fan stellate è lunghissima. Se Valeria Marini chiama di notte, la raggiunge per sistemarle la piega. «È la mia musa, oltre che la madrina di mia figlia Sophie Maelle». Promette che non abbandonerà mai le sue clienti di Anzio dove è nato e vive, anche se è richiestissimo dalle vip. Da bimbo giocava con i capelli della mamma che ha subito compreso il guizzo creativo di quel piccolo. A 15 anni ha messo piede per la prima volta in un salone da barbiere: «Facevo gli shampoo». Oggi, a 30 anni, Federico Lauri (il Federico Fashion style della tv) è riuscito a trasformare il comune di Anzio, vicino Roma, nel regno del beauty della Penisola. Ha aperto un salone a Milano («era un mio sogno, ce l'ho fatta»), altri due a Roma, a piazza di Spagna e dentro l'esclusivo store La Rinascente. È il protagonista del programma Il Salone delle Meraviglie (Real Time), ma già prima era una star di Instagram: ha un milione di followers. Insomma, Federico, appassionato di abiti coloratissimi e pieni di paillettes, è il più amato dalle donne.

Francesca Pascale prima del bacio con Paola Turci disse: «Potrei amare una donna». Bufera social

Francesca Pascale e il bacio con Paola Turci. Adinolfi al vetriolo: «Povero Berlusconi, irriso a 80 anni»

Il segreto del suo successo?

«Fai il tuo lavoro con amore e passione». «Teso'», «troppo top», «no vabbé», i jingle di Federico che riecheggiano nel suo locale e che fanno impazzire le clienti che vengono da ogni parte d'Italia per provare tecniche da sogno: il Fly to sky (Federico crea diverse nuance di colore sostenendo le ciocche con palloncini all'elio), lo shampo con la nutella per riflessi naturali, il ferro che fa le onde. Ama l'oro e il bianco, i suoi saloni, così come i suoi vestiti e i suoi occhi brillano. «Una politica di Anzio ha definito il mio negozio stile Casamonica, ma come si permette?» sbotta.

Federico Lauri, 30 anni, dagli shampoo in una bottega di Anzio, a Re del fashion. Ma come ha fatto?

«Lavoro, lavoro, lavoro»

Niente altro?

«La passione, l'amore che si mette in ciò che si fa»

Lei ama il suo lavoro, e tutte le donne amano lei.

«Ogni donna va ascoltata con attenzione, dietro le loro richieste c'è una motivazione profonda, devi capire perché ti stia chiedendo quel taglio...o quel colore»



Molto fashion, ma anche un po' psicologo?

«Forse»

Valeria Marini, è stata la sua prima cliente vip, è la sua preferita?

«Sì, Valeria è nel mio cuore, siamo grandi amici ed è la madrina di mia figlia. È molto esigente, ma Valeria è Valeria: è top! L'adoravo anche prima di conoscerla, lei è stata molto gentile perché ha parlato bene del mio lavoro e così c'è stato il boom»

Un boom che dura... ma quante clienti ha?

«Non lo so, tantissime, non c'è una vip alla quale non abbia fatto i capelli»

Qualche nome?

«Aida Yespica, Giulia De Lellis, Alba Parietti, Laura Pausini, Paola Turci, Wanda Icardi, Francesca Pascale»

Va bene...va bene... proprio tutte insomma. Com'è la cliente Francesca Pascale? Capricciosa?

«No, è una bellissima persona, una ragazza semplice»

So che è riuscito in una grande impresa con Paola Turci

«Sì è fidata di me, a Sanremo due anni fa le ho consigliato di scoprire il viso, di non coprire le cicatrici con i capelli, sei bellissima le ho detto»

Anzio, Milano, Roma: e Dubai?

«Devo ancora studiare bene la situazione, come potrei aprire un salone se le donne devono portare il velo?»

Un salto negli States?

«No, voglio consolidare la situazione in Italia, aprirò un salone a Firenze, stiamo registrando le puntate della quarta stagione de Il Salone delle Meraviglie. Insomma tanta roba. Ho confermato il salone di Anzio come location della trasmissione, perché adoro la mia città,ho contribuito a farla conoscere, ma l'amministrazione non mi è vicina, anzi»

Cosa le hanno fatto?

«È una lotta per tutto e poi quell'offesa..., il mio salone stile Casamonica. Li querelo...»

Le polemiche sui prezzi stellari? Digitando il suo nome su Google, ai primi posti nelle ricerche fatte c'è proprio prezzi.

«Il listino è ben visibile, per le extension facciamo un preventivo, il nostro è un lavoro di altissima qualità»

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA