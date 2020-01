Francesca Cipriani, pupa casta: «Non faccio sesso da più di un anno»

Francesca Cipriani e l'amore. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la showgirl protagonista de 'la Pupa e il Secchione', ha spiegato che da poco le è stato chiesto di sposarsi: “Me lo ha chiesto un mio ex fidanzato". Lo aveva lasciato lei o era avvenuto il contrario? “Diciamo che avevamo insieme, ma forse un l'ho lasciato un po' più io”. Lei, dunque, lo ha rifiutato. “Si. Cerco una persona vera, di cui mi possa fidare, mentre ultimamente ho incontrato molte persone false. Esigo rispetto e sono stata trattata nel modo sbagliato da qualcuno negli ultimi tempi, ma con me hanno capito male”. Avrà molto corteggiatori però. “Si, ma nessuno adatto a me. Pensavo che uno di questi si potesse salvare ma poi ho scoperto che lui ha una doppia vita”.





La Pupa e il Secchione, bacio passionale tra Stella Manente e il secchione più sexy del programma Come se ne è accorta? “Perché blocca o sblocca le storie di WhatsApp, mi fa vedere una vita ed invece lui ne ha un'altra, mi mostra quello che vuole”. Almeno ha avuto qualche liasion fugace? “Forse qualche bacio l'ho dato, ma non faccio sesso da più di un anno, non ricordo nemmeno più l'ultima volta che l'ho fatto”, ha concluso la Cipriani a Un Giorno da Pecora.

