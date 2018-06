Francesca Cipriani: «Ho fatto l'ottava, erano passati 10 anni dall'ultimo intervento al seno»

di Emiliana Costa

non smette di stupire i fan. L'ex naufraga avrebbe raccontato di essersi sottoposta all'ennesimo intervento al seno: «Ho fatto l'ottava». Come riporta il sito ilGiornale, la Cipry avrebbe raccontato di essersi dovuta sottoporre a un'operazione per rimuovere alcune cisti che si sarebbero formate in seguito a un intervento al seno: «L'anno scorso ho fatto delle punture di acido ialuronico al seno e sono diventate vere e proprie cisti, anche abbastanza grandi. Forse ho fatto mettere troppo acido ialuronico o forse è stato un effetto collaterale».E poi avrebbe concluso: «Ho fatto la mammografia ed erano diventate vere e proprie capsule, così mi sono dovuta operare per togliere queste cisti. Poi già che c'ero, visto che erano passati 10 anni, ho cambiato le protesi. Non ho fatto una nona, mi sono fermata».