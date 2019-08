Maria Elena Boschi, Adinolfi risponde con con un selfie della moglie: è sfida tra bikini

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, ha pubblicato su Facebook una foto della moglie, Silvia Pardolesi, in risposta a quella pubblicata nei giorni scorsi da Maria Elena Boschi. Continuano le provocazioni sui social a suon di foto e selfie. Dopo la risposta della Boschi a Matteo Salvini (foto in bikini pubblicata su Instagram al mare in compagnia di alcune amiche), nella serata di ieri Mario Adinolfi ha pubblicato una foto della moglie in costume. Adinolfi ha commentato la foto con queste parole: “Comunicato stampa della presidenza nazionale del Popolo della Famiglia sulla attuale crisi di governo: Maria Elena Boschi nun te temiamo”.