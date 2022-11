Floriana Secondi a "Belve": «Mia madre e mia nonna erano prostitute. Mi spegnevano le sigarette addosso»

Floriana Secondi, già vincitrice del Grande Fratello 3, si racconta a «Belve» di Francesca Fagnani svelando il suo passato doloroso. «Mia mamma e mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso».

Gli abusi da piccola

L'ex gieffina ha ripercorso quegli anni: "Avevo questi ricordi notturni, facevo sogni agitati, ma c'era l'educazione di una volta. Mia nonna mi diceva 'zitta, zitta'. Doveva rimanere tutto dentro casa. 'Zitta, non è successo niente'. Dicevano che mi inventavo le cose, pensavo che ero io la matta. Chiesi a un'assistente sociale di andare a indagare al Tribunale dei Minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo. Era tutto vero - ha raccontato - Mia mamma era una prostituta, aveva tanti problemi, e anche mia nonna".

Durante l'intervista, la conduttrice le ha chiesto anche delle violenze che avvenivano in casa: "Di abusi fisici ne ho vissuti tanti, me li ricordo - ha detto ancora - Di botte tantissime, dalla mattina alla sera. Ne ho prese tante tante". Tra gli abusi subiti le sigarette spente sul corpo: "Purtroppo c'è scritto tutto al Tribunale dei Minori - ha concluso Floriana - ho ancora i segni addosso".

Le dichiarazioni precedenti

Floriana Secondi aveva già ripercorso la sua storia difficile da Barbara D’Urso parlando della tossicodipendenza della madre e dell’orfanotrofio nel quale è cresciuta . Con sua madre non si vedevano da anni, finché i giornalisti della trasmissione non la raggiunsero per sentirsi dire cose terribile : «Floriana non mi vuole vedere veramente. Non ci vuole niente a citofonare, tutti sanno che abito qui. E poi una cosa: mica sei Monica Bellucci che te l’atteggi. Finiscila poi di dire che ti ho rotto il naso, la natura ti ha fatto il naso così a patata. Floriana non va in tv per me, ma per lei, per l’audience. Ma andasse a zappare la terra visto che nella sua vita non ha mai lavorato».