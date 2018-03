Flavio Montrucchio a Verissimo: «Alessia è dura, anche l'idraulico ha paura di lei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è unito adda ormai 15 anni e nel salotto diracconta com'è la sua vita da quando la moglie è partita per l'in Honduras."A casa anche l'idraulico ha paura e spera di non trovarla quando viene a fare lavoretti", ironizza l'attore. "È dura e precisa, ma non cambierei una virgola di lei, io scherzo, ma mia moglie è come la voglio io, altrimenti non ci sarei stato insieme tutto questo tempo".Durante la trasmissione pomeridiana vengono mandate in onda le immagini della sorpresa che Montrucchio ha fatto ad Alessia in Honduras due settimane fa. Un momento che ha commosso i telespettatori. La coppia ha due figli: Mia e Orlando.