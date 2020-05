Flavio Briatore e la love story con Naomi Campbell: «Dopo di lei il nulla. Ecco perchè ci siamo lasciati»

Flavio Briatore torna a parlare di una sua celebre ex, la top model Naomi Cambell. Tra poco Naomi spegnerà 50 candeline, ma in passato ha fatto parte dell’élite del mondo della moda, con altre leggendarie colleghe come Cindy Crawford e Claudia Shiffer.



Un concetto ben chiaro a Briatore, fidanzato con lei nella sua epoca d’oro: “Prima di parlare di Naomi –ha spiegato in un’intervista a “Chi” - bisogna analizzare chi è e quanto pesa il suo nome. Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio ‘Naomi’ era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre”.



Tra di loro è finito l’amore (“I giornali scandalistici non ci davano tregua, ma fa parte del gioco. Hanno scritto che lei mi ha tradito: in realtà era finito l’amore. Per un po’ di tempo ci siamo persi, oggi siamo in ottimi rapporti”) ma non l’amicizia: “Le dico una cosa importante: se oggi alle due di notte avessi bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontana dai riflettori: una donna con un cuore grande”

