Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: Benedetta Bosi, 49 anni meno di lui

Falvio Briatore è pronto a rimettersi in gioco, ancora una volta, con una ragazza con ben 49 anni in meno di lui. La giovane si chiama Benedetta Bosi, originaria di Massa ma trasferitasi a Milano e ancora studentessa alla facoltà di Giurisprudenza. Se Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi, anche Briatore pare proprio essersi rimesso su piazza. Quello che ha dato voce alle indiscrezioni è stato il fatto che Briatore sia un suo follower Instagram, cosa strana visto che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Oltre a questo, dei Benedetta Bosi si sa molto poco. Infatti, visto l’immediato interesse dei media nei suoi confronti, ha messo la privacy al suo account Instagram. Si sa però che è stata nel 2017 Miss Carnevale Pietrasantino e che la sua giovane bellezza non è passata inosservata.

Flavio Briatore ha sempre avuto un gusto perticolare per le donne bellissime, come si può ricordare la sua vecchia fiamma Naomi Campbell o Heidi Klum. Senza dimenticare la bellezza mediterranea di Elisabetta Gregoraci che ha incantato l’Italia dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Proprio contro di lei l’imprenditore di recente ha reso noto il suo fastidio riguardo certi atteggiamenti dell’ex moglie. Sembra si sia addirittura rivolto al suo avvocato per ‘frenare’ l’irrequietezza di Elisabetta, che potrebbe nuocere al figlio, Nathan Falco.

