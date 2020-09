Flavio Briatore: «Se Elisabetta vuole stare con i ragazzini va bene, ma rinunci a quello che le passo»

Volano accuse tra Flavio Briatore e l'ex Elisabetta Gregoraci ora concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Come aveva anticipato la stessa showgirl l'imprenditore non è molto contento del suo avvicinamento con il coinquilino Pierpaolo Pretelli e le sue parole sono piuttosto dure.

Elisabetta Gregoraci bacia Pierpaolo Pretelli (ma si pente): «Poi a Montecarlo non posso più mettere piede»

Flavio Briatore "attapirato": «I sacrifici di Elisabetta Gregoraci?» La risposta scocciata dell'imprenditore

Intervistato da Il Fatto Quotidiano l'imprenditore risponde a quanto detto da Elisabetta, sui sacrifici fatti per stare a fianco all'ex marito: «Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista… Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi. Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla».

Sulla simpatia di Elisabetta verso Pretelli invece spiega: «Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?», non parla della cifra mensile ma poi prosegue: «Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria». Flavio ammette che non ha preso bene la notizia della partecipazione di Elisabetta al Gf Vip e spiega che il motivo è principalmente legato al figlio: «Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità. Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo».



