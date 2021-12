Flavia Vento: «Chattavo con Tom Cruise, ma era una truffa. Ci sono rimasta male, mi ero affezionata»

Per circa sei mesi ha creduto di chattare con Tom Cruise, salvo poi scoprire che si trattava di una truffa. Protagonista di questa spiacevole vicenda la showgirl Flavia Vento. Alle Iene ha raccontato: «Le nostre conversazioni sono state sempre carine, diceva che ero una Dea e mi chiamava Sole, riteneva che provenissi da una costellazione. È stato molto romantico». A scriverle, naturalmente, non era Tom Cruise in persona, ma una persona che si fingeva l'attore hollywoodiano per estorcerle denaro.

«Tom mi ha detto che mi scriveva dal suo profilo personale, diverso appunto da quello ufficiale», ha spiegato Flavia Vento. «Ho vissuto un sogno e per tanto tempo - ha ammesso la showgirl - non ho ascoltato una mia amica che diceva di svegliarmi». Vento ha raccontato di aver chiesto più volte al finto Tom Cruise di poter fare una videochiamata, ma lui le ha sempre detto di no, sostenendo di volerla conoscere prima via chat. Dopo mesi di messaggi virtuali, finalmente arriva il momento dell'incontro, ma alla showgirl viene chiesto il pagamento di una somma di denaro. A quel punto Flavia Vento ha capito tutto: «Sono rimasta male, non sono cretina fino a questo punto». Tuttavia, la showgirl dice di non voler denunciare: «È come se mi fossi affezionata, in cuor mio spero ancora che sia Tom».