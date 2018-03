Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ecco il primo bacio: "Fidanzato? Non ci sbilanciamo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Dopo la fine della sua relazione con Federica Pellegrini, come Leggo.it aveva puntualmente riportato,ha ritrovato il sorriso a fianco dell’ex velina, anche lei single a seguito della love story con l’inviato di “Striscia la notizia” Vittorio Brumotti.E’ stato “Chi”, in edicola domani, a paparazzare il primo bacio pubblico della coppia: Filippo porta sotto casa Giorgia che gli si butta al collo per poi baciarlo con passione. Secondo la rivista Filippo passerebbe molto tempo a Milano proprio per stare accanto alla sua bella, anche se ospite da Cristina Parodi aveva detto di non sentirsi ancora “fidanzato”: “Lavori in corso – ha spiegato - non ci sbilanciamo!”,