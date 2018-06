Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi: Mara Venier in bianco attira le critiche sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono ufficialmente marito e moglie dopo 17 anni di amore e una figlia. Il conduttore tv aveva fatto la proposta di matrimonio alla compagna durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 dove aveva anche rivelato dei momenti di grande crisi della loro relazione. Oggi si sono sposati, circondati tra amici e parenti e sui social molti invitati hanno pubblicato le loro foto.Tra tante una non è passata inosservata, quella di Mara Venier, amica della coppia che però si è presentata con un abito bianco, proprio come quello della sposa. La bellissima Filippa ha scelto per il suo vestito uno stile hippy chic, lungo, molto semplice, con una ghirlanda di fiori in testa. Come galateo vuole però, il bianco, il giorno delle nozze, è il colore della sposa e indossarlo per un ospite non è molto carino. Su Instagram laha pubblicato le foto scatenando i commenti di molte donne a cui il particolare non è passato inosservato.Molti altri ospiti hanno pubblicato le foto con gli sposi, dalla Littizzetto a Cecilia Rodriguez arrivata con il suo Ignazio Moser.