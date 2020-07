Kate Middleton in ansia per il piccolo Louis: «Non riesce a rispettare quella regola...». Dopo mesi di lockdown, anche i Cambridge stanno tornando alla vita di tutti giorni e mamma Kate sta cercando di introdurre i tre figli George, Charlotte e Louis il più dolcemente possibile a questa nuova normalità di convivenza con il virus.

Parlando con BBC Education sulle problematiche di genitori e figli, Kate Middleton ha rivelato di essere preoccupata per il figlio più piccolo Louis perché non riuscirebbe a rispettare una regola del protocollo anti-covid: «Louis non capisce il distanziamento sociale, esce con la voglia di coccolare qualsiasi cosa. Soprattutto i bambini più piccoli».

Insomma, il piccolo di casa Cambridge avrebbe un carattere molto affettuoso di cui mamma Kate, nonostante la preoccupazione, sarebbe orgogliosa.



Ultimo aggiornamento: 19 Luglio, 13:51

