Belen versione mamma: il tenero messaggio di Stefano De Martino

Nel giorno della, su Instagram il tenero messaggio perarriva dache postato una storia in cui la argentina e il figlio Santiago giocano e scherzano nel lettone di casa. A corredo del tutto, De Martino ha scritto «cuore di mamma»: madre e figlio si fanno le coccole e il solletico, rotolandosi tra le coperte. Lui riprende tutto e posta sui social.Dopo la crisi e la separazione, traè tornato l'amore in tutti i sensi. E nella domenica in cui si celebrano le mamme ha voluto lanciare un messaggio d'amore social alla showgirl argentina.