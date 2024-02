Chiara Ferragni, la strategia dopo la separazione (e la vendetta?) per Fedez: quei messaggi motivazionali e il misterioso mazzo di fiori

Molti dicono che quella tra Fedez e Chiara Ferragni non sia una vera crisi, piuttosto una strategia di marketing.

Lei che, come l'Araba Fenice, risorge dalle ceneri del suo matrimonio tornando a parlare con i suoi amati follower su Instagram «perché per troppo tempo sono stata zitta». Alle spalle un Annus horribilis. Iniziato con il successo di Sanremo 2023, poi le crisi coniugali (sempre rientrate), la malattia di lui e, infine, un grosso scandalo che ha rotto il legame apparentemente indistruttibile con i follower. Le chiacchiere, così come i problemi, sono state tante (forse troppe). Ora lei è stanca.

Le frasi motivazionali

Chiara, la ricca influencer, travolta da scandali e guai giudiziari, si mostra ai suoi fan in una veste nuova: più umana. Dopo la pubblicazione dell’intervista al Corriere della Sera, dove ripercorre le sue vicende giudiziarie, la Ferragni torna iper-attiva sui suoi canali social. Dopo una serie di stories in cui diffonde in tempo reale il numero di persone che ha aperto la pagina con le sue dichiarazioni, gonfiando il petto per i numeri, e tra gli immancabili contenuti con protagonisti i suoi bambini, Leone e Vittoria, l’influencer si è mostrata emozionata. Sorridente e lacrimosa, perché stava leggendo i messaggi positivi inviati dai fan. Ha poi postato un messaggio (auto)motivazionale: «Abbi fiducia. Starai bene». Due frasi generiche e vaghe, che però ha consigliato di «mandare a tutti coloro che dovrebbero sentirlo»

I fiori

E infine, la foto più criptica: un mazzo di fiori su un tavolo. Il mittente è misterioso, ma l’influencer si è affrettata a pubblicare il gentile pensiero senza offrire ulteriori spiegazioni. Una vendetta nei confronti di Fedez? (Che intanto ieri sera se la spassava all'after party della sfilata di Versace). Tanto che poi anche lei ha pubblicato una foto in ascensore mentre si apprestava a godersi la serata fuori con il suo migliore amico, l'architetto Angelo Tropea. Nelle ore precedenti Chiara aveva postato la sua intervista al quotidiano milanese, tornando con la memoria al 15 dicembre scorso, quando l'Antitrust comunicò di aver sanzionato due società dell'influencer e la Balocco per «una pratica commerciale scorretta», ovvero per aver pubblicizzato il pandoro griffato Ferragni lasciando intendere erroneamente ai consumatori che, attraverso l'acquisto, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, alla fine del racconto, rimane l'amaro. Perché le parole si sprecano, ma forse i dettagli attesi erano altri. Cosa hanno deciso di fare e come si evolverà la loro relazione? Intanto su Instagram in una storia scrive un messaggio (forse) rivolto a Fedez, che pare abbia subito la scelta di rompere: «Abbi fiducia. Starai bene».

L'intervista di Chiara Ferragni

«Era venerdì – ricorda l'imprenditrice –, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?». Insomma, il segnale è chiaro. Ferragni non intende più subire in silenzio, chiede di smetterla con le fake news e passa al contrattacco, come dimostra la scelta di andare ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio sul Nove il 3 marzo.

I primi referenti sono i suoi follower, che ringrazia in una delle stories sabato mattina, successive a quella in cui ha postato l'intervista. «L'avete solo aperta in 383 mila in 30 minuti», scrive aggiungendo una faccina sorridente. E poi ancora: «1 milione 602 click, grazie». Tra un post e l'altro sul tema anche un video in cui balla con il figlio Leo davanti alla tv in pigiama.

La confessione su Fedez

«Negli ultimi week end non c'è stato, in altri c'è stato. E comunque è mio marito. E in situazioni esterne, è importante tenere le cose dentro la coppia e i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli».

Intanto si rincorrono le indiscrezioni sulla crisi tra i due. Secondo il settimanale Oggi, Fedez sarebbe andato via da casa non per sua volontà, ma allontanato dalla moglie e starebbe vivendo con grande sofferenza il momento. Sempre secondo queste indiscrezioni, i due si sarebbero rivisti in queste ore e starebbero chiarendosi per capire come gestire questa crisi. Venerdì anche Fedez, intercettato dall'inviato di Pomeriggio Cinque, aveva detto che la priorità «sono i figli» e che non si tratta di un gioco. La versione di Ferragni, quella completa e forse definitiva, arriverà, tra le polemiche del Codacons, solo domenica 3 marzo da Fabio Fazio.

I problemi giudiziari

Sulla vicenda del pandoro Balocco, la sua idea continua a essere che si sia trattato di un errore di comunicazione. «Ci siamo resi conto che alcuni processi di analisi interna avrebbero potuto essere gestiti meglio. E stiamo lavorando per migliorare alcuni profili organizzativi», spiega, ribadendo che la donazione era stata voluta da lei e il suo team e inserita nel contratto con Balocco: «È stata fatta subito dopo la firma del contratto ed è stata fatta subito proprio perché l'importo di 50 mila euro era certo e slegato dalle vendite e poi perché speravamo che il macchinario arrivasse prima della messa in vendita del pandoro».

Il futuro, con certezza, riguarda il suo ricorso al Tar «contro una sanzione che ritengo ingiusta e sproporzionata, ovviamente la pago e, se qualcosa otterrò indietro, donerò anche quello».

Intanto, le indagini proseguono spedite. Nei prossimi giorni la Procura di Milano potrebbe sentire i primi testimoni, uno in particolare definito "chiave" e che potrebbe rendere noti dettagli inediti.

Il lavoro di influencer

«Non so se il mio è un lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre», spiega con l'amaro in bocca Ferragni al Corriere. Per lei è una sorta di vocazione da quando, a 16 anni, si faceva gli autoscatti col treppiede per raccontarsi agli altri. E se tutto finisse all'improvviso? «La paura è costante. In un lavoro come il mio che è completamente nuovo, temi sempre che il trend possa cambiare e di non piacere più».