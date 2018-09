Chiara Ferragni e Fedez, prima lite da sposati in diretta su Instagram a poche ore dal matrimonio

I Ferragnez e quell'odio ingiustificato: ecco perché Chiara e Federico sono meglio dei loro critici

Casa Ferragnez, in esclusiva su Instagram. Neanche il tempo di smaltire gli strascichi dei grandi festeggiamenti per il matrimonio che arriva laper. Il tutto, proprio come ogni momento saliente delle nozze, a uso e consumo dei follower su, dal momento che la scena è stata registrata da Fedez e inserita tra le 'Stories' del cantante.Mentre Chiara appare spazientita e viene immortalata a braccia conserte, Fedez esordisce così: «Primo giorno da sposati e già rompi le balle». La moglie replica, stizzita: «Sono tre ore che stai su Instagram». Il cantante, quindi, prova a giustificarsi così: «Sto lavorando, sto facendo cose importanti».«Non stai lavorando e nostro figlio ci sta aspettando», conclude invece Chiara. Già, perché durante la prima notte di nozze il piccolo Leone è rimasto con la tata. Una scena quasi da Casa Vianello, ovviamente in versione 2.0 e social. D'altronde, i video in diretta postati da Fedez hanno ottenuto la bellezza di oltre 3 milioni di visualizzazioni. «Numeri da share televisivo», sottolinea lo stesso cantante.I festeggiamenti per il matrimonio, comunque, non finiscono qui e la coppia sta passando ancora qualche ora di divertimento insieme a parenti e amici.