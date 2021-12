Ferragnez positivi al Covid, il diario dalla quarantena: «I bambini con febbre e tosse, non poterli abbracciare è un incubo»

Chiara Ferragni e Fedez, positivi al Covid, continuano a essere asintomatici e stanno bene. Tra una cena portata dalla mamma e la doppia mascherina per non contagiare i piccoli Leone e Vittoria, la coppia su Instagram sta raccontando la quarantena, situazione in cui si trovano migliaia di altre famiglie italiane.

Come stanno Leone e Vittoria

«I bambini ogni tanto continuano ad avere la febbre e hanno tantissima tosse - ha raccontato Chiara - ma continuano a essere negativi, un mistero. Speriamo si riprendano presto perchè non poterli curare, non poterli abbracciare è un incubo». Fedez intanto ha documentato nelle Stories che per non contagiare i bambini i due genitori stanno indossando la doppia mascherina.

Chiara per passare il tempo si è data a qualche sondaggio social, chiedendo ai follower chi stava vivendo la sua stessa situazione: circa 145mila persone hanno risposto di essere positive al Covid.