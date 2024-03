Ferragnez, la guerra fra famiglie: Fedez con i bimbi a casa dei genitori, le sorelle di Chiara smettono di seguirlo

In attesa che i Ferragnez prendano una decisione definitiva sulla loro separazione, a farsi la guerra ci stanno già pensando le rispettive famiglie. Nessuna bordata, ma tanti piccoli segnali che mostrano una netta presa di posizione, soprattutto da parte del clan Ferragni. Le sorelle di Chiara, infatti, hanno smesso di seguire Fedez su Instagram: Valentina e Francesca, che insieme a mamma Marina Di Guardo avevano accompagnato l'influencer nello studio di "Che Tempo che Fa", fanno cerchio e mandano un segnale ben preciso al rapper.

Fedez toglie la foto di Chiara Ferragni dal profilo instagram, immagine da single al posto di quella con i figli

Ferragnez, la guerra fra famiglie

Quest'ultimo, soprattutto negli ultimi tempi, non aveva mai nascosto la sua insofferenza verso la "famiglia allargata" di Chiara. Il fatto di avere sempre intorno qualcuno del suo entourage - parenti, amici o collaboratori - più di una volta aveva scatenato il suo malcontento. Non è un caso che in occasione del matrimonio di Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti, datato settembre 2023, Fedez abbia evitato il più possibile gli obiettivi dei fotografi e, quando costretto ad apparire in qualche storia Instagram, non sembrava la persona più entusisasta di questo mondo.

Il rapper, dal canto suo, in questa delicata fase sta vivendo una sorta di "ritorno alle origini". Dopo aver lasciato l'attico a City Life, si è trasferito nel suo vecchio appartamento in zona Navigli, quello dove viveva prima di sposarsi con Chiara Ferragni. Ma il suo ritorno al passato procede ancora più a ritroso: Fedez si trova in questi giorni a Rozzano, suo quartiere d'origine, a casa dei suoi genitori. Con lui i figli, Leone e Vittoria, approfittando del viaggio di lavoro negli Usa di mamma Chiara. I bimbi hanno dormito in quella che era la cameretta di Federico Lucia da piccolo. Per la gioia dei nonni Franco e Tatiana.