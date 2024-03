Ferragnez, perché non pubblicano più foto dei figli? Cosa dice la legge: «Necessario il consenso di entrambi i genitori»

Da qualche giorno Chiara Ferragni e Fedez non pubblicano più foto dei loro figli sui social. O meglio, pur condividendo foto dei piccoli Leone e Vittoria, evitano di mostrarne il volto. A spiegare la possibile motivazione di una tale inversione di rotta è l'avvocato dei vip Giorgio Assuma, che all'Adnkronos ha spiegato: «Per pubblicare le foto dei figli è assolutamente necessario il consenso di entrambi i genitori. È quindi impossibile per uno dei due genitori prendere queste iniziative senza consultare l'altro coniuge, ottenendone il consenso.

Chiara Ferragni diffida Fedez: «Non potrà parlare del divorzio a Belve». Ma lui vuole dire «tutta la verità» (anche sul caso Balocco)

Perché Chiara Ferragni e Fedez non mostrano più i volti dei figli sui social?

Un atteggiamento in netta controtendenza rispetto a quanto messo in atto dall'influencer fin dalla nascita dei bimbi, avuti con Fedez, mostrati da sempre in volto in ogni momento della loro vita. Un diritto che, seppur criticato da molti, legalmente attiene alla Ferragni e a Fedez in quanto genitori dei due piccoli. «Tra i più rilevanti diritti della personalità, riconosciuti dal nostro sistema giuridico, il più rilevante è certamente quello della riservatezza - spiega l'avvocato Assumma - Tale diritto attribuisce ad ogni cittadino la libertà di mostrare o di nascondere alla vista degli altri i dati fisionomici propri o dei figli naturali od adottivi sui quali si esercita la potestà genitoriale».

Il mostrare il corpo di essi, evitando, come stanno facendo gli influencer, che si percepiscano i tratti fisionomici del proprio viso o di quello dei loro congiunti, «è un fenomeno strano, un vero ed incomprensibile non senso», aggiunge il legale, che si potrebbe ben spiegare con il fatto che manchi il consenso «di entrambi». Ciò potrebbe avallare i rumors che, in queste ore, parlano di una diffida da parte di Fedez nei confronti della moglie relativa alla pubblicazione dei volti di Leone e Vittoria sui social.

La nuova legge

Un'altra spiegazione potrebbe invece riguardare la volontà della coppia di tutelarsi di fronte ad un potenziale cambio nella legislazione italiana. Ricordiamo infatti che oggi, giovedì 21 marzo, verrà presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge firmata da Europa Verde, in merito all'utilizzo delle immagini dei minori sul web. Qualora il motivo non fosse questo, «potrebbe essere magari che abbiano ricevuto qualche minaccia relativa alla vita dei figli in seguito a loro atteggiamenti o dichiarazioni che abbiano offeso la persona in questione», analizza l'avvocato Assumma.

Ma è un'ipotesi che sembrerebbe essere meno concreta. Ad ogni modo, «se tali influencer vogliono evitare, come penso, che i terzi prendano conoscenza delle sembianze dei propri figlioli, il modo più naturale, pratico ed efficace sarebbe quello di non esibirle nulla dei loro corpi», conclude secco l'avvocato Assumma.