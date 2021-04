Felicissima Sera , Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: «Sì ho tradito, ecco quando...». Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da Pio e Amedeo. A tenere a battesimo il programma, la regina della tv Maria De Filippi. La conduttrice di Amici si è raccontata a cuore aperto in un'intervista, neanche a dirlo, tutta da ridere.

I comici pugliesi hanno chiesto a Maria De Filippi se avesse mai tradito e lei ha spiazza tutti così: «Sì mi è capitato di tradire nelle mie relazioni precedenti. A chi non è successo? Se Maurizio ha mai incontrato i miei ex? No, anche perché io abitavo a Pavia e lui a Roma...». Non è tutto. la conduttrice rivela anche un fatto inedito legato alla sua adolescenza: «Ho rubato un pezzo di argenteria a casa mia. Dovevo pagare delle multe e non volevo dirlo ai miei genitori. L'ho venduta in un'oreficeria lontana dal mio quartiere, ma mi hanno beccata lo stesso».

Poi, Pio e Amdeo cercano di sorprendere la super ospite con una domanda "irriverente": «Maurizio Costanzo ti chiede mai di indossare lingerie hot?». Ma Maria De Filippi non si scompone e risponde ironica: «Certo, tutte le sere diversa. Una volta rossa, una volta gialla...».

Il finale dell'incontro con la conduttrice è però davvero commovente. Maria De Filippi legge una lettera di Amedeo indirizzata al padre - presente in studio - rimasto da poco vedovo. Il comico si scioglie in lacrime, emozione in studio.