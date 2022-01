Fedez, morta la zia dopo aver contratto il Covid: «Ero il figlio che non avevi avuto, ciao guerriera»

Fedez ha condivo con i propri followers il dolore per la perdita di un familiare. Nelle stories di Instagram il marito di Chiara Ferragni ha spiegato di aver perso l'amata zia che lo ha cresciuto. Poche parole con cui il cantante ringrazia anche lo staff medico dell'ospedale che ha avuto in cura la donna. Fedez ha scritto delle parole commoventi per la zia che lo ha cresciuto come il figlio che non ha mai avuto: «Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia». Infine il ringraziamento ai medici: «Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell'ospedale San Paolo. Grazie per avervi provato fino all'ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità».

