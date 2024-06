Fedez telefona a Matteo Salvini in diretta social: «Tanto non risponde...». Ma il finale non è come sembra: «Sei proprio str***o»

«Ora dico che mi è partita la chiamata». Sono queste le parole che Fedez, durante una diretta Twitch insieme al content creator Il Rosso, ha pronunciato prima di chiamare il ministro Matteo Salvini.

Uno scherzo telefonico che non è riuscito (per niente) al rapper tant'è che è stato anche rimproverato dalla sua assistente. «Sei proprio uno str**o», ha detto l'assistente di Fedez, Eleonora Sesana, dopo la telefonata. Ma procediamo con ordine.

Il video

Uno scherzo telefonico che non è passato inosservato agli utenti di Tiktok ma che allo stesso tempo, non ha fatto molto ridere l'assistente di Fedez. «Chiamiamo Salvini?», chiede il rapper durante la diretta Twitch. Scoppiano in una grossa risata tutti i presenti in studio dal creator Il Rosso. «Tanto non mi risponde però eventualmente posso sempre dire "scusa mi è partita la chiamata"», continua Fedez. Ma così non è stato: il rapper compone il numero e resta in attesa ma nel momento in cui Matteo Salvini risponde, Fedez attacca immediatamente scoppiando in una grossa risata. Il rapper ha sceglie così di richiamare il ministro per scusarsi. «Mi è partita la chiamata, scusa. Ma com'è andata? Bene dai... Ci risentiamo». «Pensavo parlasse, che gli dicesse almeno ciao» ha commentato uno dei presenti alle spalle di Fedez.