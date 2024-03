Fedez, rissa con Naska al party di Tony Effe? «C'entra qualcosa Chiara Ferragni?»: le ultime indiscrezioni

Che qualcosa nel suo modo di comunicare sia cambiato è innegabile. Da quando è stata ufficializzata la sua rottura con Chiara Ferragni, Fedez sembra aver avviato una sorta di "ritorno alle origini": il look da duro, le vecchie canzoni, persino la vecchia casa sui Navigli.

Il rapper, insomma, sembra stia tornando alla sua versione pre-matrimoniale, quella che lo ha contraddistinto nel periodo precedente alla relazione con la Ferragni. Ma il cambiamento di Fedez sembrerebbe non limitarsi all'immagine o alla comunicazione. Secondo Dagospia, che conferma un'indiscrezione di Dillinger, il rapper si sarebbe reso protagonista di una rissa a Milano.

Fedez e la rissa al party di Tony Effe: le indiscrezioni

I fatti sarebbero accaduti durante il release party del nuovo album di Tony Effe, davanti all’ingresso del Lucid, «un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere». Il rapper - secondo Dagospia - sarebbe venuto alle mani con Naska, un cantante «in modalità Damiano dei Maneskins che si muove in bilico tra pop e punk».

Il casus belli? Sia Dillinger che Dagospia parlano di una frase sui figli di Fedez. Ma il portale di Roberto D'Agostino, in maniera sibillina, si pone una domanda: «Che c'entra il baldo Naska con Chiara Ferragni? Ah, saperlo…». Naturalmente, nessuna di queste notizie ha ricevuto conferma ufficiale (e probabilmente mai accadrà), ma le fonti che parlano di questa rissa sono ben due ed entrambe molto attendibili su questioni di vita mondana.