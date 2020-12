Fedez «pedinato» telefona alla polizia: «Seguito da un Suv per 15 minuti». Ma è giallo sul conducente

Fedez scende dalla macchina e tira uno schiaffo al presunto inseguitore. La vicenda, come riporta il Corriere della Sera, accade nella serata del 26 novembre: Fedez, che sta tornando a casa a Milano, telefona dicendo di essere inseguito da 15 minuti da un Suv Bmw. Il suo bodyguard quindi chiama la polizia e chiede una volante. Ma una volta che gli agenti intercettano le auto, Fedez corre fuori, si avvicina al Suv e tira uno schiaffo al conducente.

Ma chi c'è alla guida? Un diciannovenne che nega di aver pedinato il rapper: stava solo cercando parcheggio, dice agli agenti, per poi cambiare versione: sarebbe stato lo stesso Fedez a chiedergli di seguirlo (versione smentita però dal cantante). A infittire il mistero c'è che il ragazzo sarebbe un investigatore privato, regolarmente armato, che lavora per l'agenzia del padre, nome che a Fedez non suona nuovo. Nessuna querela è stata sporta, ma la Questura ha comunque avviato indagini e si procede per stalking.

