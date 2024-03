Fedez, dove vive ora? La nuova casa (da single) in affitto: dove si trova e quanto ci resterà

La crisi del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ben più di un rumor.

Entrambi ne hanno parlato, pur non fornendo troppi dettagli, ed è evidente che vivano separati da diverse settimane. Fedez ha lasciato l'attico di CityLife in cui viveva con la famiglia e ha preso in affitto una casa. Si tratta di un appartamento in zona Navigli a Milano, ed è lì che per il momento si è stabilito.

L'attico da single

Le foto della casa da papà separato di Fedez sono state pubblicate nell'ultimo numero del settimanale Diva e Donna, che aggiunge dettagli sulla nuova vita da single del rapper. L'attico, al quarto piano di un palazzo in zona Navigli a Milano in cui viveva già prima di conoscere la futura moglie, è stato preso in affitto per tre mesi. Una scadenza relativamente breve, che lascia supporre il seguire di una scelta definitiva: tornare a casa da Chiara o trovare un'altra sistemazione. Nelle foto, Fedez appare insieme all'assistente Eleonora Sesana, la stessa che lo ha accompagnato a Miami. Che il rapper avesse lasciato il sontuoso appartamento nelle residenze Libeskind a CityLife risultava ormai evidente, e già nelle prime ore dopo la notizia della separazione erano state fatte speculazioni su dove stesse vivendo Federico, e si ipotizzava che avrebbe cercato una sistemazione non troppo lontana dai figli Leone e Vittoria.

Il mistero della fede

Impossibile comprendere davvero dall'esterno cosa stia succedendo tra i Ferragnez, e lo stesso Fedez ha dimostrato di non avere stima di tutti coloro che stanno seguendo con attenzione le ultime vicende che lo riguardano. «Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente tipo collezionare francobolli - ha detto sarcasticamente a un inviato di Pomeriggio 5 -. Io colleziono carte dei Pokemon». Quando il giornalista gli chiede perché indossi nuovamente la fede nuziale (dopo averla tolta), il marito della Ferragni risponde: «Il mistero si infittisce. Dopo la strage di piazza Fontana, il matrimonio di Fedez».