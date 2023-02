Fedez a Muschio Selvaggio: «Il karate è uno sport inutile». Ma arriva la replica del campione Luigi Busà

In una puntata di Muschio Selvaggio in cui era ospite Marvin Vettori, campione italiano di UFC, Fedez ha detto che il karate è uno «sport inutile». La frase del rapper milanese non è sfuggita a Luigi Busà, karateka italiano, specializzato nel kumite, campione olimpico a Tokyo 2020. «Fedez ha commentato che il karate è uno sport “inutile”. Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio #sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia», ha scritto il campione sul suo profilo Instagram.

