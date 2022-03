Fedez malato, l'abbraccio social da Mara Venier a Salvini e Emma. Ma c'è chi lo critica ancora

Ma esiste davvero un modo corretto, giusto, di affrontare e raccontare una malattia? La risposta sarebbe sì a giudicare l'ondata di giudizi piovuti su Fedez che ieri pomeriggio ha raccontato la sua. Come se la notizia che ha ricevuto non sia già abbastanza pesante da assorbire. In un momento di sincerità (ma c'è chi ha avuto da ridire anche sulle lacrime) ha spiegato con coraggio che quella condivisione a cui lui e la sua famiglia hanno abituato tutti negli ultimi anni, stavolta sarà la sua forza. Un po' per esorcizzare la paura, un po' perché - lo ha promesso, e c'è da giurare che lo faccia - ha spiegato che racconterà il suo percorso per far sì che anche una sola persona che condivide la sua malattia, possa trovare lì altrettanta forza e coraggio.

APPROFONDIMENTI PERSONE Fedez malato, che cosa ha? L'annuncio sui social: «Mi... IL DRAMMA Cosa ha Fedez? La malattia annunciata su Instagram: la... L'ANNUNCIO Fedez malato, in lacrime su Instagram: «Mi aspetta un lungo... FERRAGNEZ Fedez malato, Chiara Ferragni dopo l'annuncio: «Presto...

Cosa ha Fedez? La malattia annunciata su Instagram: la demielinizzazione, la sclerosi multipla e la paura di un tumore

Fedez, reazioni social

Critiche miste ad invidia, sì, ma soprattutto tanti messaggi di vicinanza: perché sono soprattutto questi ultimi che hanno riempito bacheche e smartphone. Sono arrivati dalla moglie Chiara Ferragni, ovviamente, ma da tutto il mondo dello spettacolo. Da Mara Venier a Levante fino a Emma Marrone: «Un grande abbraccio a Fedez! Tanta forza e tanto coraggio, ti voglio bene», ha scritto la cantante.

«In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo», ha scritto invece su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini. «Chi ci è passato ti capisce. Si supera. Forza, Fedez! Un abbraccione da uno sconosciuto!», il commento di Guido Crosetto.