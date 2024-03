Fedez, la nuova casa da arredare: il letto per i figli e la cabina armadio, le foto sui social

Se qualche tempo fa qualcuno avesse chiesto ai fan dei Ferragnez se si sarebbero mai aspettati che la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finita, chissà in quanti avrebbero risposto di no, che la coppia sarebbe durata per sempre. Purtroppo, però, i due hanno vissuto varie crisi e l'ultima, come dichiarato dall'influencer da Fabio Fazio, sembra essere la peggiore di tutte, quella che farebbe pensare a un punto di non ritorno. Il rapper ha lasciato la casa in cui ci sono Chiara, Leone e Vittoria per trasferirsi in una nuova abitazione in zona Piazza Castello che sta arredando. Poco fa, in una storia si è appellato ai suoi fan per chiedere consiglio riguardo al letto nuovo da comprare per i bambini.

Fedez, lite furiosa con Chiara Ferragni al compleanno di Vittoria? «Sua madre Tatiana ha dovuto inseguirlo per calmarlo»

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram.

Nell'immagine si vede un letto gigantesco che sarebbe l'interno della bocca di un mostro con denti aguzzi e occhi neri. Insomma, non proprio il classico materasso su cui dormire sogni tranquilli. Quindi, il rapper mette a disposizione dei suoi fan un sondaggio e chiede: «Sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?». La storia ironica avrà sicuramente fatto divertire tutti i follower di Fedez che, poi, ha anche scherzato sulla cabina armadio. Il cantante, infatti, ha fotografato uno sgabello con sopra un po' di vestiti messi alla rinfusa e ha scritto: «Cabina armadio di design fatta su misura... Già mi manchi». Fedez, nella sua ormai vecchia casa, aveva più volte mostrato il suo armadio con tantissime paia di scarpe e centinaia di vestiti.

Fedez al Mugello

Fedez, poi, a parte la parentesi del compleanno di Vittoria, ha trascorso gli ultimi giorni al Mugello e in pista ha assistito alla gara della Ferrari numero 8 targata BOEM by Kessel Racing. Alla fine della competizione, il rapper ha sventolato la bandiera al traguardo e ha scritto: «Avevo questa tremenda paura che mi cadesse la bandiera in pista mentre passavano le macchine... rievocando in me la scena finale di Final Destination».