Fedez, l'incredibile ospite-vip per Leone: «È venuto per conoscerti dal vivo...». Ma il bimbo resta deluso...

Fedez , l'incredibile ospite-vip per Leone: «È venuto per conoscerti dal vivo...». La reazione del bimbo spiazza tutti. Pochi minuti fa, il marito di Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un tenero video in cui ha documentato la sorpresa organizzata per il figlioletto di tre anni.

Leone, ormai si sa, è appassionato di supereroi. I suoi preferiti sono Batman e Spiderman e papà Fedez ha organizzato per lui un incontro con un supereroe in carne e ossa. Non si tratta di un personaggio della Marvel, ma di un bizzarro protagonista della serie Lol - chi ride è fuori (già diventata un cult televisivo). Insomma, a casa Ferragnez è sbarcato Lillo nei panni di Posaman, tormentone del programma. Nel simpatico video, il comico romano fa divertire il bimbo, sfoderando le sue pose più curiose. Leone si diverte a chiamarlo e ride di gusto alle gag dell'attore.

APPROFONDIMENTI NONNA GLAM Chiara Ferragni, la foto di famiglia con Vittoria, Leone e la... BOTTIGLIA GLAM Chiara Ferragni lancia la borraccia di lusso, sold out in 50 minuti....

Ma il finale del filmato è "amaro". Lillo spiega a Leone che Batman non sa fare le pose come Posaman. Ma il bimbo il bimbo si incupisce. L'attore conclude ironico: «Niente, continua a preferire Batman». Risate social.