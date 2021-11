Chiara Ferragni, Fedez e il weekend cinepanettone: il "gesto" inaspettato di Leo per la sorella Vittoria

A casa Ferragnez con Natale alle porte si fanno le prove per il cinepanettone, con Fedez all’involontaria regia e come protagonisti il figlio Leo e la nuova arrivata in famiglia, la piccola Vittoria.

Il video pubblicato da Fedez su Instagram con Leo e Vittoria

Fedez e il "Weekend cinepanettone"

Con Natale alle porte a casa di Chiara Ferragni e Fedez si fanno le prove per il cinepanettone. Il divertente siparietto di famiglia da parte del rapper, pronto col suo nuovo album “Disumano”, che dal suo account Instagram ha condiviso un video che vede giocare, come accade spesso, i due figli. Leo è sul pavimento della sua camere mentre si svaga e improvissamente dice: «Senti Vittoria, guarda Vittoria…», poi si siede e si esibisce in una piccola flatulenza che attira effettivamente l’attenzione della sorellina. Il papà, che visto l’accaduto ha messo in sovraimpressione sul video la scritta “Weekend cinepanettone”, ride e commenta: «Hai fatto una puzzetta???». Leo ammette l’accaduto divertito e china la testa vergognandosi un po’…