Fedez ha comprato una Ferrari Roma (con tettuccio removibile in tessuto): «È la prima in Italia». Ecco quanto costa

Fedez non si ferma più. Da quando ha rotto con Chiara Ferragni, il rapper sembra aver deciso di cominciare una nuova vita. O meglio, sembra voler riprendere in mano la sua vecchia vita, quella che ha vissuto almeno fino all'inizio della relazione con l'imprenditrice digitale. E così Fedez ha cominciato a fare acquisti. Prima il nuovissimo appartamento a Milano, ora una macchina nuova di zecca. E non si tratta di un'auto qualunque, ma di una Ferrari.

Ferrari Roma Spider, l'ultimo acquisto di Fedez

È stato il cantante a svelarlo nelle sue storie Instagram, in cui mostra la vettura insieme a suo padre Franco Lucia: «Ragazzi, la prima Ferrari Roma consegnata in Italia ed è con il tettuccio in tela. Non la fanno da 60 anni. Che eleganza, possiamo dirlo? L'ha configurata il papà per me». Fedez ha comprato una Ferrari Roma Spider, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile italiano degli anni '50 e '60.

La vettura ha una novità visibile: il tetto removibile in tessuto. Il prezzo da listino parte da 240mila euro. Scherzando con il padre, che è stato anche il primo a provarla, Fedez ha detto: «La guiderà lui più di me».

Il nuovo appartamento

Mentre Chiara Ferragni è in vacanza a Dubai con i figli, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina e il fidanzato Matteo Napoletano, Fedez è rimasto a Milano alle prese con il trasloco nella sua nuova casa. Pare infatti che il rapper abbia firmato per l’acquisto di una nuova abitazione, un appartamento di 400 metri quadrati. Sui social ha postato le prime immagini del suo nuovo nido: un attico con grandi vetrate, parquet e uno specchio del bagno perfetto per (l'ennesimo) selfie.