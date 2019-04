Fedez e Ferragni, foto sempre più hot in Polinesia: ma chi le scatta? Ecco svelato il mistero

di Veronica Cursi

Luna di miele sempre più hot quella di. Certo andare fino in Polinesia e trovare brutto tempo non è proprio il massimo della fortuna, ma i Ferragnez cercano di rimediare alla mancanza di tintarella con scatti sempre più intimi su Instagram. Della loro vacanza sappiamo tutto: quando fanno il bagno, se lo fanno nudi, dove mangiano, chi vince nelle sfide a ping pong, quanti tricipiti riesce a fare Fedez nella palestra dell'atollo The Brando che li ospita, quando sono presi da un attacco di nostalgia e si videochiamano con il piccolo Leone.Tutto. O quasi. Perché un dubbio amletico rimane nella testa dei loro follower: «Ma chi scatta tutte queste foto osè?». Dopo giorni ad arrovellarci su questo pensiero, a svelare il mistero sono proprio loro. Chiara e e Federico postano l'ennesima foto senza veli: lei in una vasca da bagno ricoperta di petali, stile American Beauty, le mani di lui a coprire il seno di lei e poi l'avvertenza: «Nessuno dello staff è stato chiamato per fare queste foto, sono fatte con l'autoscatto». E Fedez entra ancora più nel dettaglio: «E' un selfie con countdown 10 secondi con telefono appoggiato ad uno sgabello». E giù decine di commenti: «Mi immagino loro che corrono nudi e si mettono in posa prima che parta l'autoscatto». E ancora: «Un mare di soldi per delle foto fatte da uno sgabello». «Ma perchè le nostre non vengono così bene?».E' la dura legge degli influencer, fatevene una ragione.