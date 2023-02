Fedez Ferragni, crisi «peggiore di quanto si immagini, lui ha chiesto ospitalità agli amici». Ma loro gliela negano

Fedez Ferragni, un silenzio che fa rumore. La fine del Festival di Sanremo 2023 ha sancito l'inizio di un giallo che, a distanza di settimane, continua a non trovare conferme, ma nemmeno smentite. La presunta crisi dei Ferragnez sembra però trovare più di un riscontro. In primis l'assenza del cantante dalla vita social di Chiara Ferragni. Mai prima di oggi i fan si erano trovati di fronte a una distanza di questo tipo.

Chiara Ferragni e Fedez, il silenzio social

Archiviata la sua performance sul palco dell'Ariston l'influencer ha ripreso la sua serie di impegni, dalle comparsate per promuovere i suoi brand alla presenza alla Milano Fashion Week. Le apparizioni social, fronte Fedez, sono invece rare. Un primo episodio lo ha visto protagonista di una polemica a distanza con Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro. In questi giorni invece ha promosso il nuovo podcast Wolf.

Separati in casa

Le ultime indiscrezioni, rivelate da Vanity Fair, raccontano di una situazione più grave di quanto si possa immaginare. Fedez sarebbe stato "cacciato sul divano", per dirla nel gergo di un rapporto di coppia. Ovvero sfrattato dalla camera da letto e spedito in altri lidi, sempre all'interno del loro lussuoso attico di City Life, a Milano. Ma non è tutto: sempre secondo Vanity Fair Fedez avrebbe cercato aiuto nella sua cerchia di amici decidendo di lasciare casa per un breve periodo e permettere alla sua Chiara di riflettere in autonomia. Un periodo di pausa per cercare di far passare la bufera e ritrovare il sole. Il piano però sarebbe fallito. Nessuno avrebbe accolto il rapper per evitare di infilarsi in questa crisi tanto rumorosa a livello mediatico.

I motivi della crisi

Sembra che i due dovranno quindi proseguire questo momento da separati in casa. Alla base della furia di Chiara Ferragni ci sarebbero state le esibizioni di Fedez a Sanremo. L'impatto del cantante sul Festival avrebbe finito per oscurare la presenza della moglie in quella che lei stessa considerava una consacrazione sul grande schermo. Dallo show sulla Costa Smeralda, con la foto del viceministro Bignami strappata in diretta Rai, fino al bacio con Rosa Chemical in occasione della serata finale proprio di fronte a Chiara. Secondo l'influencer il marito le avrebbe rubato la scena scatenando la polemica più discussa del Festival. Ora si attendono sviluppi. Pace o rottura definitiva?