Fedez: «Fabrizio Corona mi odia, è ossessionato da me». La verità di Belen Rodriguez: «Non è del tutto a posto»

Fedez dopo l'operazione al pancreas torna alla sua vita in famiglia. Tra le passeggiate e i viaggi con la moglie Chiara Ferragni e Leone e Vittoria, per il rapper è il momento di tornare anche a dedicarsi alle sue passioni e professioni. Torna così anche Muschio Selvaggio e ieri è stata ospite del format Belen Rodriguez. Tra una chiacchiera e l'altra il cantante ha tirato fuori il nome di Fabrizio Corona. «Tu sai che il tuo ex mi odia? È ossessionato da me».

Fedez ospita Belen e spunta fuori di Fabrizio Corona

In effetti l'ex fotografo dei paparazzi non perde occasione per andarci giù pesante contro Federico, ma Belen ha la sua idea in merito. «Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”» e Fedez ha subito incalzato: «E fatteli altri due tatuaggi, così non rompi più i co****ni!».

La verità

Ma la verità è un'altra. «Ma no non ti odia, odia un po' tutti, ma lui lo fa per mettersi in mostra». Stories su stories contro tutto (o quasi) il jet set italiano, pubblicazioni colorite (anche troppo) che hanno portato instagram a prendere una decisione dura contro Corona: bloccargli il profilo. Ma lui non si arrende, o non si piega al sistema come direbbe lui, e continua a postare giudizi da un altro profilo. Secondo la ex fidanzata questa però sarebbe tutta una strategia. «Non ha mai smesso di usare i social così è la sua strategia per far parlare di se».

E ancora: «Non è del tutto a posto, ma gli voglio bene nonostante i suoi difetti», ha premesso la showgirl parlando dell’ex fidanzato, con cui è rimasta in buoni rapporti a distanza di anni dalla rottura. «Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato» conclude Belen.

