Boom di Emma Marrone e Fedez, oltre 100 mila persone connesse su Instagram per seguire il live dal balcone. Dopo Tiziano Ferro e Laura Pausini è partito il live su Instagram di Emma Marrone, ospite speciale di casa Ferragni - Fedez, che ha incantato con i suoi successi ed una bellissima cover di Modugno.

«Grazie mille per quello che state facendo è un'iniziativa bellissima» Emma Marrone in diretta live su Instagram ringrazia Fedez e Chiara Ferragni per averla ospitata, anche se virtualmente, sul proprio balcone di casa. Da diversi giorni l'ex giudice di X Factor per sollevare il morale del vicinato e sensibilizzare i suoi follower sull'emergenza coronavirus e l'importanza di restare a casa, ha organizzato ogni giorno diversi dj set. Quello di oggi era con un ospite molto speciale.

Grazie alla tecnologia e al potentissimo impianto audio del rapper, la cantante salentina ha tenuto un mini live che è partito con l'Inno di Mameli ed è proseguito con "Amami" e "Luci Blu", due hit della Marrone.

«Sei da brividi» applaude Chiara Ferragni. Per la cover Emma, che ha invitato tutti a fare le vacanze in Italia quest'estate, ha scelto di cantare Nel blu dipinto di blu. La diretta che si è tenuta costante sui 100 mila utenti connessi ha sfiorato il 105 mila utenti.

