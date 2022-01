Fedez negativo al Covid: «Finalmente sono libero di abbracciare i miei bambini»

Fedez è negativo al Covid. Il cantante ha fatto sapere in una Instagram stories che il suo test è risultato negativo dopo circa due settimane. «Sono ufficialmente negativo... così sono finalmente libero di scorrazzare e librarmi... anzi no, libero di stare sul divano a casa senza Covid», ha scherzato, ironizzando sulla sua ormai proverbiale antipatia per le troppe attività che piacciono invece a Chiara Ferragni. «Che facciamo oggi? - ha chiesto ridendo alla compagna - stiamo a casa giusto?».

«Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, effettivamente anche da tampone ufficiale sono negativa», aveva annunciato Chiara qualche giorno fa. Fedez, invece, era rimasto positivo più a lungo «ma spero sia una questione di giorni. Quindi dai, fantastico», incrociava le dita l'imprenditrice digitale.

L'abbraccio con i bambini

«Scherzi a parte, finalmente posso riempire di baci i miei bimbi», ha poi scritto Fedez. Leone e Vittoria, hanno fatto sapere i genitori, sono sempre stati negativi. I Ferragnez pur dovendo accudirli indossavano sempre le mascherine e mangiavano chiusi nella loro camera. Ora la famiglia è finalmente libera di riprendere una vita normale.