Fedez compie gli anni, gli auguri di Chiara Ferragni commuovono il web: «Ti sceglierei...» Foto

Fedez compie gli anni. 32 anni fa nasceva il rapper italiano e la moglie Chiara Ferragni gli dedica degli auguri social davvero speciali. I Ferragnez hanno vissuto insieme momenti davvero stupendi, ma Chiara ha scelto quelli più significativi per la coppia e la dedica è davvero commovente.

CHIARA FERRAGNI, GLI AUGURI SOCIAL A FEDEZ



«Buon compleanno alla mia altra metà pazza: il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha fatto diventare mamma e ha creato con me la famiglia più bella. Il ragazzo che mi rende orgoglioso ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito ❤️‍🔥 Tanti auguri amore mio @fedez». Questo il commento che sta commuovendo i tanti follower dei due, ma anche molti vip che non hanno resistito commentando con dei cuori per le splendide parole d'amore che Chiara Ferragni ha voluto dedicare sul suo profilo ufficiale al marito.

Intanto Fedez sulle sue Instagram stories sta pubblicando tutti i messaggi di auguri che stanno piovendo da personaggi famosi. Tra le prime a dedicare una storia al suo amico Fedez è stata Francesca Michielin che lo chiama per nome.