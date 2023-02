Fedez-Ferragni, perché lui non posta nulla? «Vuol dire che abbiamo litigato». E lei va in gita con i bambini (e con il suocero)

Che qualcosa fra Chiara Ferragni e Fedez sia cambiato dopo Sanremo è ormai evidente. Non sappiamo se fra i due tiri davvero aria di crisi, ma l'inedito silenzio social del rapper fa certamente riflettere. Come desta una certa curiosità l'assenza di Fedez nella gita fuori porta della famiglia: Chiara Ferragni, infatti, ieri ha portato i piccoli Leone e Vittoria in un agriturismo a Lenna, in provincia di Bergamo, per passare una giornata immersi nella natura.

Chiara Ferragni con i bambini all'agriturismo (senza Fedez)

Dalle foto condivise su Instagram dall'imprenditrice digitale è impossibile non notare l'assenza del rapper, sebbene in uno scatto appaia (con tanto di tag in bella vista) il padre di lui, Franco Lucia. Le interpretazioni di una mossa del genere sono molteplici. Da un lato c'è chi vede la presenza del suocero come un segnale di «vicinanza» a Fedez. Dall'altro qualcuno sostiene che sia un tentativo di non destabilizzare i bambini per l'assenza del padre.

Fedez: «Se non postiamo vuol dire che abbiamo litigato»

E il silenzio social di Fedez, come detto, potrebbe non essere casuale. Prima di Sanremo, il rapper è stato ospite di Alessandro Cattelan a "Stasera c'è Cattelan", pronunciando delle parole che potrebbero chiarire quello che sta effettivamente accadendo oggi. Il conduttore infatti gli chiese: «Se per uno o due giorni non postate niente, i vostri follower partono con delle teorie assurde, mille congetture. Lo senti il peso di doverli sempre aggiornare? A volte aggiornarli è anche un modo per tenerli a bada?».

E lui rispose: «A volte io e mia moglie litighiamo, non pubblichiamo roba e la gente pensa che abbiamo litigato ed effettivamente abbiamo litigato veramente». Ovunque sia la verità, un fatto è certo: Fedez e Chiara Ferragni - almeno sui social - non sono mai stati così distanti.