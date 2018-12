Chiara Ferragni cucina e Fedez scherza: «Cosa si prova a tenere una pentola in mano?»

Chiara Ferragni

Tra lavoro e famigliaè spesso impegnata. C'è chi ironizza sulla sua vita e sui suoi orari, ma ci sono anche molte persone che sui social l'accusano più o meno velatamente di "trascurare" la sua famiglia. Rimanendo sullo scherzo, se c'è qualucno che ironizza sulle capacità domestiche di Chiara Ferragni c'è in primis il marito, che dopo l'ultima puntata di XFactor le ha dedicato una serie di Instagram stories. Infatti, Chiara Ferragni ha cucinato in piena notte per Fedez.«Sta accadendo qualcosa di incredibile qui. La Ferragni sta cucinando. Cosa si prova a tenere una pentola in mano per la prima volta amore?», chiede il rapper alla consorte mentre Chiara, con un abito fluo attillatissimo, una pettinatura e un trucco perfetti si cimenta nella versione di cuoca. Le prese in giro di Fedez non smettono e ogni stories è accompagnata dalla dicitura "domani nevica", a sottolineare l'evento straordinario che vede la moglie in cucina.Poi continua mentre Chiara non smette di cucinare, pur sorridendo alle battute del marito: «Ha appena scoperto la dispensa». Alla fine però la Ferragni porta a tavola un piatto fumante di pasta al sugo e Fedez conclude: «Questo si chiama il miracolo delle 2:43 del mattino».