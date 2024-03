Fedez, lite furiosa con Chiara Ferragni al compleanno di Vittoria? «Sua madre Tatiana ha dovuto inseguirlo per calmarlo»

Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati (nuovamente) in occasione della festa di compleanno della loro secondogenita Vittoria.

Nonostante il lieto evento, il clima fra i due non sarebbe stato dei migliori. Anzi, secondo quanto si apprende, i genitori della festeggiata avrebbero avuto una furiosa litigata. La figlia dei Ferragnez ha festeggiato il suo terzo compleanno in un locale a Milano, in zona Citylife, e a giudicare dalle storie Instagram dei genitori tutto sembra essere andato per il meglio: i palloncini, il pupazzo gigante di Pocoyo (il personaggio preferito dalla bimba), la torta, le bolle di sapone, i giochi.

edez-Ferragni, lite alla festa della figlia: cosa è successo

Ma qualcosa fra Fedez e Chiara Ferragni non deve essere andata per il verso giusto. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i due avrebbero litigato in maniera molto accesa, tanto da spingere il rapper (accompagnato dalla sua assistente) ad abbandonare il locale in fretta e furia. A questo punto la madre Tatiana lo avrebbe rincorso nel tentativo di calmarlo dicendogli: «Federico, basta!».

Il motivo della litigata non è chiaro, ma appare ormai evidente che fra i due ormai ex coniugi la tensione sia alle stelle. Il presunto scambio di diffide e la gestione dell'immagine dei figli sui social sono solo l'ultimo tassello di un mosaico andato in mille pezzi. A tal proposito, ieri Fedez aveva pubblicato sui social una foto in cui si intravedeva il volto del figlio Leone: lo scatto è stato rimosso da Instagram dopo pochi minuti.